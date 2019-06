Idrettslag har fått Amnesty med på turneringslaget

Sport

Selje Idrettslag vil vise enda sterkere at fotballen er for alle, og har inngått et samarbeid med Amnesty International.

Dette skriver idrettslaget i en pressemelding i forkant av Seljecup 2019 som blir arrangert 14.-16. juni. Turneringen feirer i år 25-årsjubileum.

– Vi ønsker at en bevisstgjøring av holdninger skal gå som en rød tråd i arbeidet til klubben vår. For å dra denne røde tråden litt lenger vil vi i år samarbeide med Amnesty på Seljecup, forteller Anne-Britt Drabløs Rekdal i Selje Idrettslag.

– Vi kjenner at det er på tide å utvide holdningsarbeidet vårt til enda en viktig sak. Akseptering av menneskers seksuelle legning er et problem i idretten generelt og kanskje i fotballen spesielt. Vi ønsker å vise at fotballen skal være for alle!

Med økonomisk støtte fra Selje Næringsforening og Coop har idrettslaget kjøpt inn 700 Amnesty regnbuearmbånd til alle med C- kort på turneringen.

– Teksten på armbandet er «Å elske er ein menneskerett». Dette er noe Selje Idrettslag er svært stolte av å få til i samarbeid med det lokale næringslivet og Amnesty. Selje Idrettslag ønsker å bidra til at vi i fellesskap tar gode verdivalg, fortsetter Rekdal.

Klubben har allerede startet på holdningsarbeidet når det gjelder å akseptere seksuell legning:

– For en tid tilbake oppdaget vi at Dale fotball hadde «Pride kapteinsbind». Dette var noe som appellerte til klubben, så vi kopierte glatt den gode ideen og bestilte «Pride kapteinsbind» til våre lag, sier Rekdal.

Som den eneste klubben i Sogn og Fjordane har Selje Idrettslag vunnet den høythengende Fair play-prisen til fotballkretsen tre ganger.

– Fair play handler om mer enn røde og gule kort. Det handler også om respekt, verdier og gode holdninger Klubben har også som den eneste i kretsen hatt en egen vennskapsklubb i Vietnam som vi har støttet med pengegaver over flere år, forteller Rekdal.

Amnesty har signalisert at de ønsker å være til stede på Seljecup for å lage film. I tillegg vil ordfører Stein Robert Osdal holde appell om dette viktige arbeidet, og også leder Robert Endestad i NFF Sogn og Fjordane vil være til stede, heter det videre i pressemeldingen.

– Selje Idrettslag ønsker å takke Selje Næringsforening, Coop og sist, men slett ikke minst Amnesty, som har vært kjempepositive fra første stund. Dette viser at vi kan få til det meste om vi jobber i lag for å støtte arbeidet for mangfold og kjærlighet, avslutter Anne-Britt Drabløs Rekdal.