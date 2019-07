Slik har starten vært for resten av våre lokale lag

Sport

Gutter 13, 9er: Tornado Måløy tapte 1-5 mot Eik IF Tønsberg i pulje 11 i sin åpningskamp søndag, men reiste seg med 7-0 og storseier mot Lyn2 mandag. Stadlandet åpnet turneringen med 2-3-tap mot Stag i pulje 13.

Gutter13/14, 7er: Tornado Måløy spilte 3–3 mot Stegaberg2 søndag i pulje 14.

Gutter14, 11er: Eid åpnet Norway Cup søndag med 5–0-seier over KFUM-Kam. Oslo3.

Gutter15/16, 7er: Vanylven1 vant 4–1 mot Bryn/Bud1 i sin første kamp i pulje 6, mens Vanylven2 slo Nord hele 7–1 i pulje 9 i sin åpningskamp.

Gutter16, 7er: Eid slo Vestsiden-Askøy2 3–0 på søndag.

Jenter13/14, 7er: Vanylven fikk en pangstart på turneringen med hele 7-1-seier over Stridsklev på søndag, mens det ble et knepent 3-4-tap mot Førde mandag morgen.

Jenter15/16, 7er: Tornado Måløy startet Norway Cup med 2-6–tap for Malvik på søndag. I samme pulje finner vi også Vanylven, som bøkførte et 4–5 tap mot Gjerdrum på åpningsdagen. Mandag kveld var det lokaloppgjør da de to naboene møttes på Ekebergsletta.