Eid fekk det tøft etter pause

FOTBALL (G14 Eid – Kløfta 0-2): Eid vann med solide 5-0 over KFUM Oslo søndag, samtidig som Kløfta vann sin kamp 6-0 over Ulfstind. Med det visste Eid at ein vanskeleg motstandar venta dei måndag.