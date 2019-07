Vanylven bør døypast om til Vinn-ylven!

FOTBALL (G16, 7er Vanylven1–Ørje 15-0 / Vanylven2 – Bækkelaget 3-2) Vanylven sine to 7er-lag i G16-klassen har to sigerar av to moglege. Dermed er det A-sluttspel på heile den 20 spelarar-store gutetroppen frå Vanylven.