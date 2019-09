Firemålsscoraren sørga for siger over naboen

Sport

I lokaloppgjeret mellom Bremanger og Eid var det heimelaget som kom best i gang. Dei tok føringa i kampen då Anders Frøyen scora på vertane sin første sjanse i kampen etter rundt 25 minutt. Men fem minutt seinare utlikna eidarane ved Mads Wie. Same mann sette inn sitt andre for dagen nokre minutt før kampen var halvspelt.