Tror på opprykksstrid for nykommeren Måløy FK

Sport

Det mener oddssetterne i Spillselskapet Coolbet, som er ute med odds på hva vi kan forvente oss av den nye samarbeidsklubben i sin første sesong på fotballbanen på nivå 5 i norsk fotball.

Gler seg ovar at dei er i mål med avtalen FOTBALL: Tornado Måløy sitt G15/17 lag består av spelarar frå både Skavøypoll og Tornado Måløy. Med sine erfaringar med samarbeid trur dei at ei samanslåing vil føre med seg positive ting, både for Måløy FK og spelarane.

– Vi tror det blir en god sesong for den nye fotballsatsingen i Vågsøy kommune, der Tornado Måløy og Skavøypoll allerede har hatt samarbeidslag i yngre årsklasser en stund. Den nye samarbeidsklubben på seniornivå får det trolig tøft med tanke på et opprykk til Norsk Tipping-ligaen, men så kan mye skje på spillerlogistikksiden frem til april 2020, sier talsmannmann Rolf Hansen i Coolbet i en pressemelding.

Spillselskapet, som har blitt kåret til Norges beste bookmaker to år på rad av det anerkjente fotball- og spillmagasinet Tips, betaler ut 1,85 på at Måløy FK ender 3.- eller 4. plass. Skulle den nye overbyggingsklubben ende på de to øverste plassene, kan du hente ut pene 4,25 i odds. Et opprykk prises til 9 ganger innsatsen i retur.

Spennende samarbeid

Hansen følger norsk breddefotball tett, og er ikke i tvil om at samarbeid er veien å gå for både lag og klubber. Ofte konkurrerer man om de samme spillerne fra sesong til sesong. Større treningsgrupper gir bedre treninger. Samtidig kan man gi et bredere tilbud til spillere på alle nivå. Både de beste, og de nest beste.

– Vi føler oss trygge på at det blir en kamp om de beste plassene i Kretsligaen for Måløy FK, så gjenstår det å se om man kan forbedre seg 20-25 poeng på en sesong. Det må til om vi tar utgangspunkt i årets Tornado Måløy-prestasjon midt i haugen, fullfører talsmann Hansen i Coolbet.

Om du ikke har noen tro på den nye samarbeidsklubben Måløy FK i det hele tatt, er oddsen 3,50 på 5. plass eller lavere i Kretsligaen 2020. Oddsen på nedrykk er 25.