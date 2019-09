Tror de berger plassen

Sport

For øyeblikket ligger laget på nest sisteplass på tabellen med tretten poeng, en plassering som per nå sikrer spill i Kretsligaen også neste år. Det avhenger derimot om hvordan det går i Norsk Tipping-Ligaen hvor Fjøra og Sogndal 2 kjemper for å holde seg over streken. Om begge berger plassen må laget på sisteplass i kretsligaen spille kvalifisering mot lag nummer to 5. divisjon. Om enten Fjøra eller Sogndal2 rykker ned, rykker også laget på tolvteplass i Kretsligaen ned og laget på ellevte må ut i kvalifisering.