– Ein emosjonell kamp

Sport

– Det var litt emosjonelt å spele den siste Skavøypoll-kampen per no. Det var ei veldig spesiell stemning før og etter kampen, og kanskje spesielt etter kampen. Då var det var veldig stille i garderoben. Det var vemodig, spesielt med tanke på at vi hadde håpa å avslutte med siger, seier Nygård.