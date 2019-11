Lokale krefter utviklet klubbens nye logo

Sport

Måløy Fotballklubb lanserte fredag kveld sin nye klubblogo. Det skjedde dagen etter at et enstemmig styre i den nye klubben valgte logoalternativet som er utformet av lokale krefter. Styret benytter samtidig anledningen til å takke for alle innspill man har fått i prosessen med å utvikle Måløy Fotballklubbs nye klubblogo, skriver de i en pressemelding.