Tok årets første siger og er klar for europacup

Sport

Alpinisten Andrine Englund Mårstøl (t.h) frå Eid var best av alle søndag og tok sigeren i FIS-rennet i slalåm på Bjorli. Og neste helg blir det europacup. Haugen-løparen leia etter 1. omgang, og med ein solid 2. omgang var sesongens første FIS-siger i boks. No ventar europacup for Mårstøl med renn i Trysil, Funäsdalen og Kvitfjell.