Sport

Det er det 26. året på rad klubben inviterer til den tradisjonsrike turneringa. I år derimot, kan det gå mot tomme baner i Selje då det er stor usikkerheit rundt når koronapandemien vil nå toppen. Uansett har idrettslaget sendt ut invitasjon for å vere føre var.

– Vi kunne ikkje vente. For hadde vi ikkje sendt ut invitasjon når vi gjorde og det opna seg ein moglegheit for at vi kunne arrangere, så hadde det vore for seint, forklarar Atle Solheim i Selje idrettslag.

– Vi inviterer til cup og bevarer håpet så lenge som mogleg, så får vi ta det som det kjem. Men må vi avlyse så gjer vi sjølvsagt det, seier han.

Om pandemien når ein topp raskare enn førespegla og roar seg etter det, kan det bli cup i Selje for 26 gang. Om det ikkje skjer og hjelpepakkane frå staten ikkje inkluderer idrettslaga vil det ha mykje å sei for økonomien i klubben. På lik linje med toppklubbane i landet, håpar og trur Solheim at staten stiller opp også for dei små klubbane.

– Vi held oss til dei nasjonale retningslinjene som kjem frå sentralt hald og frå NFF. Men vi reknar med at det vil komme nokre signal utover våren. Då veit vi meir kva som skjer, så vi får håpe at vi får noko, seier han før han fortset:

– Det er mange som er i same båt som oss og som kan måtte avlyse arrangement og turneringar. Inntektene frå Seljecup er ein veldig stor del av drifta vår og veldig viktig for idrettslaget, så det er klart at det vil påverke oss, seier han.

Som vanleg har den populære turneringa ført til stor interesse allereie før invitasjonane vart sendt ut.

– Det har vert ein jamn straum av førehandsreserveringar frå nyttår og fram til no. Det er noko vi har opna for sidan det er enkelte lag som treng god tid til å planlegge i forhold til overnatting og liknande, forklarar Solheim som kan trygge dei som har meldt seg på om folkefesten må avlysast.

– Alle klubbar som har betalt inn deltakaravgift vil få den refundert slik at dei ikkje skal verte skadelidande økonomisk. Men enn så lenge så har vi ikkje tatt ei avgjerd. Ting endrar seg heile tida, men så fort vi har meir føringar og retningslinjer frå sentralt hald kjem vi til å ta ei avgjerd.

– Kan det verte aktuelt å arrangere turneringa seinare på året om de må avlyse i juni?

– Det har vi ikkje vurdert eller tatt stilling til enda, avsluttar Atle Solheim.