– Det betyr utruleg mykje å få denne sjansen

Sport

Etter at ho signerte for Stryn i vinter, har koronasituasjonen, gjort at 16-åringen berre har fått tre kampar i trøya til klubben i indre Nordfjord. To kampar i Vinterserien for junior og ein treningskamp for A-laget mot Volda, men ingen seriekampar for 3. divisjonsklubben.