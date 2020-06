Sjå kven dei deler ut til frå koronafondet sitt

Banken gir 476.000 kroner til idrettslag i Nordfjord, og håpar det kan vere med på å løyse utfordringane

Koronakrisen råkar idretten. No støttar Sparebanken Vest sitt Korona-fond idrettslag i Nordfjord med til saman 476 000 kroner for å bidra til å oppretthalde aktivitetstilbodet for store og små.