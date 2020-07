Tøffe tider for breiddefotballen

– Eg skjønnar ingenting viss dei påstår at det er farlegare å drive breiddefotball enn å gå på pub eller treningssenter

Toppfotballen og barne- og ungdomsfotballen for dei under 20 år er i gang igjen. Pubar og treningsstudio er opne, men breiddefotballen må vente. No er trenar og formann i breiddeklubben, Flatraket IL, bekymra for framtida til breiddefotballen.