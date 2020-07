Cornelius er ein av tre spelarar frå bygda som er tatt ut til landslagssamling

VOLLEYBALL: Cornelius Hilde Eikeland er tatt ut til samling for seniorlandslaget i volleyball, og sambygdingane Albert Bueie og Daniel Gjerde Sætren er tatt ut til sommarsamling for ungdomslandslaget i same idrett. Alle dei tre talentfulle spelarane kjem frå Svelgen.