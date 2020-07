Samarbeidsklubben ansetter daglig leder i fulltidsstilling

Sport

Etter en årrekke som redaksjonssjef og sportsjournalist i Fjordenes Tidende kjenner Carlson fotballen i Ytre Nordfjord svært godt. – Videre mener styret at hans kompetanse og arbeidserfaring med både daglig drift og prosjektarbeid gjør han svært godt egnet til å bidra til å drifte og utvikle Måløy FK, Skavøypoll Fotball og Tornado FK sportslig, administrativt og organisatorisk.

Da Måløy FK ble etablert i fjor høst lå det i avtalen en klar målsetting om at klubben skulle ansette en person med ansvaret for den daglige driften av overbyggingsklubben, samt barnefotballklubbene. I avtalen ble det samtidig understreket at dette først ville skje «når man er sikker på at det er økonomisk grunnlag for det».

Seier ja til å samle Vågsøy-fotballen FOTBALL: Dei ekstraordiære årsmøta i Tornado Måløy Fotballklubb og Skavøypoll IL Fotball stemte tysdag kveld for å etablere ein ny klubb beståande av ungdoms- og seniorspelarar innan 1. januar 2020. Overbyggingsklubben får namnet Måløy Fotballklubb.

– Fra tidspunktet sammenslåingen var et faktum har vi opplevd en overveldende positiv respons fra det lokale næringslivet som ønsker å bidra i satsingen på økt aktivitet og et bedre sportslig tilbud. Vi mener derfor grunnlaget nå er til stede for å ansette en daglig leder som kan bidra til å legge forholdene enda bedre til rette for våre uvurderlige frivillige ressurser, skriver styret, som forklarer at de etter å ha lyst ut stillingen tidligere i sommer har intervjuet flere gode kandidater til stillingen.

Valget falt altså på Jo Carlson som starter i jobben 27. juli og som vil ha kontorsted på Måløy stadion.

– Måløy Fotballklubb er veldig spennende, og noe som jeg gleder meg stort til å bli en del av, sier Carlson. Den påtroppende daglige lederen håper å bidra til at klubben kan bygge videre på den positive mottakelsen man har fått:

– Gjennom jobben som sportsjournalist har jeg vært tett på fotballen i Vågsøy, og i to tiår har jeg fulgt opp- og nedturer i de lokale klubbene. Der har jeg også blitt kjent med mange av alle ildsjelene som legger ned en uvurderlig innsats for å få hjulene til å gå rundt i fotballhverdagen. Når gode krefter nå står samlet, er det et strålende utgangspunkt. Alle bidrag er kjærkomne, og så skal jeg gjøre det jeg kan for å legge til rette for at klubben kan utvikle seg videre, avslutter Jo Carlson.