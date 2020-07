Sport

Dette innlegget er skrive av dagleg leiar i NFF Sogn og Fjordane, Svein-Olav Myklebust.

Det er eit fakta at vi som organisasjon står i vår største krise i fredstid. Etter månadar med tett og målmedvete arbeid for å hindre spreiing av Covid-19, og ein innsats av klubbane, krets og tilsette, som det verkeleg står respekt av, er vi no i ein situasjon der 50–75 000 unge og vaksne på nasjonalt nivå ikkje får trene eller spele fotball på vanleg måte. Den botnsolide lojaliteten frå grasrota vitrar bort i eit virvar av ulike forklaringar og fristar frå regjering, FHI og HD.

Ein kan alltid diskutere kor viktig fotball og idrett er i eit utvida samfunnsperspektiv når økonomi, arbeidsplassar og helse står på spel, men vi lar den diskusjonen ligge då fotballfolk jamt over veit kor viktig fotballen er for aktivitet, folkehelse og lim i lokalsamfunnet.

Den raude tråden i regjeringa si opning av samfunnet med idretten på innbytarbenken manglar. Overfylte butikkar, kjøpesenter, utestadar, badestrender og mingleplassar i lag med feriereiser til risikoland, gjer det uforståande at utøvarar på 20 år og eldre ikkje skal få trene med laget sitt, eller spele kampar i eit system som faktisk har eit regelverk og motiverte folk til å følgje det.

I frustrasjonen er det lett at klubbleiarar i breiddefotballen rettar ein peikefingeren mot NFF og krets, og påpeiker at det er skilnad mellom topp og breidde, og at breidda ikkje er tatt på alvor. Vi som organisasjon må no vise kvarandre tillit, vi står langt sterkare saman. Med handa på hjarte kan eg seie at toppleiinga i NFF har gjort sitt aller beste og litt til, og ingen idrett- eller kulturorganisasjon har vore så tett på og jobba så hardt og så mykje mot styresmaktene som NFF. Dei har hatt kretsane, ei mengd ressurspersonar i toppklubb og breidde, idrettslegar og ikkje minst sentrale politikarar med på laget.

Etter kvart som pandemien har skrede fram, har NFF leita etter opningar og moglegheiter, samstundes som alvoret i situasjonen er forstått og vareteke. Fotballorganisasjonen kan vere stolte av at arbeidet har bore frukter, og vi kom tidleg i gang med t.d. trening med korona-vettreglar, kampar i Toppfotballen og oppstart av trening og kamp for aldersfastlagde klasse frå 01.08.

Dette har vi klart fordi Topp- og breiddefotballen har forstått alvoret og tatt ansvaret som er naudsynt for å drive ein trygg aktivitet. Fotballen har vist ansvar og respektert nasjonale retningslinjer og eigne korona-vettreglar. I det store bilete heilt framifrå arbeid, og vi må ikkje gløyme at det er positivt.

Vi står no att med å få i gang trening for dei over 20 år, og seriespel for seniorar. Det er ikkje eit argument som ikkje er nytta eller kjent, og NFF har laga korona-vettreglar, treningsprotokollar og e-læring for utøvarar er på veg, men i dette tilfellet vil ikkje regjering endre krava til 1 meter-regelen eller gjere noko med sitt standpunkt før etter ferien, når dei ser etterverknaden av eit meir opent samfunn. Difor er 10.08 dagsett for neste kunngjering frå regjeringa. Vi vel å vere optimistar i høve ei positiv utvikling nasjonalt, gode erfaringar frå andre land som har opna breiddefotballen osv.

Til orientering sende kretsleiarane eit opprop til regjeringa 06.07, og bad innstendig om at seniorfotballen fekk starte. Svaret kom denne veka og var negativt. Dette er ei avgjersle på høgste nivå, og vi må respektere det, enten vi er samde eller usamde. I tida framover er det beste vi kan gjere å rette merksemda mot eigen aktivitet, og ta ansvar for å trene innanfor, og vere budde og klare til innsats når fløyta går. Det er lite føremålstenleg å bruke tid og energi på andre løysingar eller spekulasjonar. Blikket framover, det er vår utfordring.

Kretsen har lagt eit løp i lag med klubbane i høve oppstart 15.08, og alt vi har gjort har tatt sikte på det. Nye signal til NFF, jmf. artiklane vi har lagt på Facebook, viser at medium august er blitt ein usikker startdato for seniorfotball. Kva regjeringa endeleg konkluderer med veit vi ikkje. Det vi veit er at ingenting er optimalt, eller blir tilnærma normalt med det første, og det betyr at fleksibilitet og evna til å improvisere er viktig i tida som ligg føre oss.

Dersom det blir gjeve opning for start 15.08, så må vi så langt råd sette i gang aktiviteten relativt hurtig, sjølv om spelarar over 20 år ikkje har fått trent ordentleg. I det store bilete er det likt for alle lag å førebu seg til seriestart og innan gjeldande korona-vettreglar. Det er likevel naturleg å rekne 10–12 dagar varslingstid frå avgjersledato til kamp, og for 2. div. damer og Norsk Tipping-ligaen gjerne nokre dagar til.

Dersom det blir 01.09, 15.09 eller ikkje i det heile i 2020, står vi ovanfor nye utfordringar. I høve lokale seriar som kvalifiserer til nasjonale ligaer, vil nok NFF vektlegg at desse blir gjennomført så langt mogeleg. Her vil NFF, og deretter kretsstyre ta naudsynte avgjersler i rask rekkefølge etter regjeringa si kunngjering 10.08. Ifrå 5. div. herrar og 4. div. damer har kretsstyret større handlefridom, men målet er ein haustserie. Dersom alt går gale og seniorfotballen ikkje kjem i gang, vil kretsen vurdere eigen juniorserie for jenter og gutar.

I Sogn og Fjordane har vi 2 storhallar (hallen på Skei opnar i november), 6 undervarma kunstgrasbaner og i tillegg baner ved kysten som det sjeldan er snø på. Vi kan tette programmet, og også lage turneringshelgar. Dette skal vi klare i lag, om alle er fleksible og løysingsorienterte, for det må vi vere under rådande tilhøve.