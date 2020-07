Solgte ut alle sesongkortene på to dager

Sport

Måløy fotballklubb annonserte tirsdag at det før årets sesong i Kretsligaen er klubbskjerf som gjelder. De vil nemlig fungere som inngangsbillett til lagets hjemmekamper i klubbens første sesong. Nå er altså alle de hundre skjerfene revet vekk.

– Da er alle de 100 sesongkortene vi har tillatelse til å selge solgt i løpet av to døgn! Vi gleder oss over interessen og håper myndighetene og forbundet snarest gir oss tillatelse til å selge flere skjerf/sesongkort, skriver de.

De som ikke rakk å sikre seg et skjerf, kan ifølge klubben sette seg på venteliste i påvente av at myndighetene åpner opp for at enda flere kan møte på kamp. Skjerfene vil fungere som sesongkort både i 2020 og 2021.