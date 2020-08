Kristoffer er klar for nye utfordringar i større klubb

Sport

Det skriv Haugenfotball på sine heimesider.



Kristoffer Thue Stranden spelte i 2018-sesongen 12 kampar for Skavøypoll i Kretsligaen. I 2019-sesongen blei Thue Stranden kåra til Årets spelar for Vanylven sitt lag i 6. divisjon på Sunnmøre. Her scora midtbanespelaren 16 mål på 13 kampar. I tillegg scora Thue Stranden 14 mål på 13 kampar for Vanylven sitt gutelag i 2019-sesongen.



Kristoffer Thue Stranden har spelt fast for kretslaga til NFF Sogn og Fjordane.