Lokale idrettstalent har fått moglegheita til å søke utviklingsstipend

Sport

– Dette er både overveldande, overraskande og svært gledeleg. Målet med stipendet er å gje utøvarane høve til å vidareutvikle seg og bli betre i idretten sin, samstundes som vi vil stimulere dei til å satse vidare. Den store søknadsmengda lovar godt for framtida til idretten i fylket, seier Per Morten Ekerhovd, som er fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering i ei pressemelding.