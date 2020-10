«Svelgen Turn og Idrettsforening 90 år!»

Sport

Dette leserinnlegget er skrive av fleire i Svelgen Turn og Idrettsforening:

8. september 1930 vart Svelgen Turn og Idrettsforening (STIF) skipa etter at Kaare Kjølberg, Alf Zachariassen, Lauritz og Alf Midtbø tok initiativ til å starte eit idrettslag i Svelgen. Frå 1917 og fram til stiftinga var det ein stor folketalsauke i Svelgen, frå ca 40 personar i starten og til 328 personar i 1930. Frå Bergen kom Alf Zachariassen som hadde vore ein aktiv friidrettsutøvar i SK Brann, brødrene Lauritz og Alf Midtbø frå Florø hadde drive aktivt med turn og fotball. Kaare Kjølberg fekk interessen for idretten etter at han gikk på gymnas i Sarpsborg. Mangelen på eit idrettslag gjorde til at desse tok initiativ til at STIF vart stifta 8. september 1930.

Kaare Kjølberg vart valt til STIF sin første leiar. Frå stiftinga i 1930 har STIF hatt 31 leiarar, 29 menn og 2 kvinner. Kjølberg var kun 19 år når han vart leiar, og er den yngste leiaren STIF har hatt. Svein Arne Sandvik er den som vore lengst leiar, med 11 år (2003-2014). I 2020 vart Vibeke Kjerpeseth valt til STIF sin andre kvinnelige leiar gjennom tidene.Ved stiftinga starta STIF opp turn med både herre-, dame- og gutetropp, antall medlemmar var 67. I 1979 vart siste aktiviteten med turn i Svelgen over, før Charlotte Lena Førde tok initiativ til å starte opp barneturn i 2018. Turn har blitt eit populært tilbod i STIF med utøvarar frå heile Bremanger kommune.STIF er først og fremst eit breiddeidrettslag, der inkludering, mestring og deltaking er viktige verdiar. STIF tilbyr gode idretts- og treningstilbod for barn og unge, så vel som vaksne. STIF sine tilbud gjer til at idrettslaget er ein viktig organisasjon for folkehelse og fysisk aktivitet i Svelgen og Bremanger kommune. STIF har frå 1930 vore tilknytta 20 ulike særidrettsforbund, men er i dag medlem i 9 stk, i tillegg til turn og trim som er underlagt hovudstyret. Idrettane som STIF har markert seg spesielt i er friidrett, svømming og volleyball. I Norgesmesterskap har STIF sine utøvarar medaljar på seniornivå i friidrett, fleire medaljar på juniornivå i friidrett, vektløfting (ein medalje) og svømming, og er norgesmester i volleyball for gute 16 år (1979).Svein Frøyen er den fremste idrettsutøvaren STIF har hatt, då han tok sølvmedalje i NM i 10-kamp i 1951 og bronse i 1950. Fem utøvarar har representert Norge som STIF-medlemmar: Cornelius Eikeland i volleyball, Marit Renate Midthjell i fotball, og Idar Eikeland, Arne Helle og Thor Åge Midttun, alle i svømming. Av andre som har gjort ein stor idrettsinnsats for STIF kan ein blant anna nemne Ingvald Ytrehus som vart vinnar i veteran-NM i friidrett heile 29 ganger, i tillegg til å ha to gull i nordisk mesterskap for veteranar i 1989 og 1991. Ytrehus var også ei fantastisk eldsjel for friidretten i Svelgen, som trenar, formann og dugnadsansvarlig. Han var også æresmedlem i STIF, fekk Bremanger kommune sin kulturpris i 1984, Norges Vel sin eldsjelpris i 2004 og kongen sin fortenstmedalje i 2009. Det mest tragiske i STIF si historie var når eldsjela Ragnfred Ommedal fall om under ein old boys-kamp i fotball i Stryn i 1984, og døydde nokre timar seinare på sjukehus.STIF har fostra mange utøvarar som har gjort ein god idrettsinnsats for andre klubbar på nasjonalt nivå, dei fremste er Reidulf Førde (2 NM-gull for seniorar og 24 landskampar i stavsprang), Arild Førde (eliteseriespiller i fotball i Sogndal IL), Roger Føleide (eliteseriespiller i fotball i Haugar, Djerv 1919 og Viking), Marit Rente Midthjell (eliteseriespelar i fotball for Arna Bjørnar), Unn Kvendseth (volleyballspiller i universitetsligaen i USA) og Cornelius Eikeland (eliteseriespiller og Norgesmester senior med Førde VBK).Svelgen stadion, ballbingen ved Svelgen oppvekst og Moldahytta er anlegg eigd av STIF. Dette er anlegg som har ein stor verdi i Svelgen både for organisert og uorganisert aktivitet. «Nye» Svelgen stadion med undervarme, åpna i 2009 er eit anlegg som blant anna er brukt som kamparena for Florø Fotball i 1. divisjon. Publikumsrekorden på Svelgen stadion er frå 1990 når Rosenborg og Sogndal spilte treningskamp, då møtte 1800 personar opp. STIF har også stor aktivitet i Svelgen idrettshus, med organisert aktivitet og arrangement. Blant anna har STIF arrangert NM for 17-åringar i volleyball i 1995.STIF har i dag ein allsidig aktivitet for barn, unge og vaksne. Dei to største gruppene i STIF er fotball og volleyball, ein har også god aktivitet i dei resterande gruppene i STIF. Totalt sett har ein i dag ein god breidde og fleire talent som markerer seg i sine idrettar. I tillegg har ein eit stort antall trenarar, oppmenn og -kvinner, styremedlemmar, foreldre og besteforeldre, og mange andre som gjer ein stor dugnadsinnsats slik STIF kan ha det gode tilbudet ein har.

Fakta om Svelgen Turn og Idrettsforening