Sjå jubelbilda frå Måløy, Nordfjordeid og Selje

Jentene avslutta sesongen med knusande siger

No er serien for Jenter 13/14 avgjort. Eid vann tysdag 14–1 heime mot Måløy 2 på kunstgrasbana bak Valhall på Nordfjordeid. Dei toppar med det si avdeling etter at alle kampane er ferdigspelt. Men framleis er det usikkerheit rundt om det er gultrøyene som får spele sluttspel.