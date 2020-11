Sport

– 31-åringen, som startet karrieren i Skavøypoll, står i skrivende stund med hele 282 obligatoriske kamper for AaFK. Han fikk sin debut for tangotrøyene mot Viking i september 2007. Med unntak av to sesonger i Brann har han vært i Aalesund hele sin seniorkarriere, og har navnet sitt skrevet med gullskrift i klubbens historiebok. Orry er den spilleren i AaFKs over 100 år lange historie som har flest kamper på høyeste nivå. En ekte Aalesund-legende, skriver klubben, som meldte nyheten på sine nettsider.

Både i 2009 og 2011 ble han cupmester med Aalesund.

– Når jeg ser på hva jeg har fått oppleve, så skjønner jeg at jeg har vært med på litt. Det har vært en utrolig reise med to cupgull, spill i Europa og mange kamper i Eliteserien. Jeg har ikke hatt så mye tid til å se på det fra utsida, men det er klart at det er kult, sier Peter Orry Larsen til aafk.no.