– Det blir feil å seie at det var ei enkel avgjerd å ta

Peter Orry Larsen sine dagar som fotballspelar er snart talde. Etter 13 år i det gjevaste selskap i norsk fotball kan midtbanegeneralen sjå tilbake på over 300 kampar på toppnivå, to cup-gull og mange andre høgdepunkt. No skal «polljaren» lære seg å ta helg.