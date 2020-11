– Det gir oss motivasjon til å stå på vidare for å realisere nye prosjekt

Stadlandet idrettslag ligg ikkje på latsida trass ein endra kvardag under korona-pandemien. Saman med lokale bankar og flittig dugnadsarbeid, legg dei grunnlaget for auka trivsel og tilbod for dei unge i dei ytre delane av kommunen.