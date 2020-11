Fotballklubbene jubler for kjærkomment bidrag

Sport

Stiftelsen Sparebanken Vest gir bort inntil 100 millioner kroner i støtte til lag og foreninger på Vestlandet som blir rammet økonomisk av koronaepidemien. «Barn og unge må passes ekstra godt på i krisen vi står i nå. Koronafondet vil være med på å sikre at fritidstilbudene og andre viktige tiltak består», heter det blant annet på bankens hjemmeside.

– Måløy Fotballklubb søkte om støtte på vegne av overbyggingsklubben tidligere i høst, og nylig fikk vi den gledelige beskjeden om at alle de tre klubbene våre får en hjelpende hånd fra Sparebanken Vest, skriver klubben i en pressemelding.

Måløy FK er tildelt 30.000 kroner til innkjøp av antibac og antibacutstyr samt overtrekksvester. De to barnefotballklubbene har begge fått støtte til innkjøp av overtrekksvester og fotballer, med 35.000 kroner til Tornado FK og 23.000 kroner til Skavøypoll Fotball.

– Det at kundene bruker oss, gjør det mulig at vi kan gi tilbake til lokalsamfunnet gjennom koronafondet og andre tiltak. Og vi både håper og tror at vi på denne måten er med på å skape trivsel og gode oppvekstvilkår, sier banksjef Wenche Myhre i Sparebanken Vest.

Pengene fra banken kommer garantert godt med i det som har vært et veldig spesielt år både fotballmessig og på alle andre måter.

– Dette er et kjærkomment bidrag, sier daglig leder Jo Carlson i Måløy Fotballklubb.

Han legger til at klubbene er svært takknemlige for støtten:

– Sparebanken Vest er vår generalsponsor, og betyr allerede svært mye for Måløy Fotballklubb og aktiviteten i våre tre klubber. Det at vi nå får til sammen 88.000 kroner fra koronafondet, setter vi stor pris på. Med disse pengene kan vi investere i utstyr som blant annet bidrar til å lette smittevernarbeidet i klubbhverdagen.