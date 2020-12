Reflekterer over medaljesesongen og innrømmer ei usikker klubbframtid

– Få trudde vi skulle ta medalje før sesongen, så vi har eigentleg prestert ganske optimalt

Måløyværing Ylinn Tennebø (20) reflekterer over ein god bronsesesong, samtidig som ho innrømmer usikkerheit rundt kva for ein klubb ho vil spele for kommande sesong.