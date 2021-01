Fekk knallstart på opninga og håpar å få meir av anlegget i bruk snarast råd

Sport

Laurdag var det sesongopning, og det Tore Kroken Karlsen seier var ein viktig dag både for selskap og for publikum. For skifolk handlar det om å kome i gong med skisesongen og bruke anlegget. For selskapet handlar det om å hente inntekter etter at fjoråret vart det operativ leiar kallar ein katastrofesesong.