Erik blir fotballklubbens A-lagstrener i tre nye år

Sport

– Med det er vår viktigste brikke i arbeidet med å sikre kvalitet og kontinuitet rundt herrelaget på plass, skriver daglig leder i Måløy FK Jo Carlson på klubbens egne facebooksider.

Klubben er strålende fornøyd med å ha sikret seg Sandal for de neste sesongene.

Like fornøyd er de med ansettelse av ny hovedtrener for guttelaget:

– Vi er strålende fornøyde med at Stig-Hermann Hagen har signert en avtale som gjør at han skal være hovedtrener for vårt guttelag (G15/17) de neste tre sesongene, sier Carlson.

Erfaringen Hagen har som trener kommer godt med.

– Stig-Hermanns kompetanse og lange erfaring som spiller og trener blir svært verdifull for oss i utviklingen av fremtidens A-lagsspillere. Vi ønsker Stig-Hermann velkommen til Måløy Fotballklubb, skriver klubben.