Har funnet nøkkelen til en god avtale

Sport

– Dette er veldig bra for oss, konstaterer leder Rune Oksholen i MFK i en pressemelding.

Han peker først og fremst på at avtalen vil bety at klubben får bedre banekapasitet og dermed muligheter for økt aktivitet.

– Dette gjør at vi om nødvendig kan bruke hallen hele året. Vi får større fleksibilitet i treningshverdagen, og det er selvfølgelig viktig. Da Måløy Fotballklubb ble en realitet, lovet vi en sportslig satsing. Sammen med ansettelsen av daglig leder og inngåtte langtidsavtaler med A-lagstrener for herrene og trener for guttelaget, viser vi at vi tar den lovnaden på alvor, påpeker Oksholen.

Kinn kommune er gjensidig entusiastisk:

– Vi ser fram til et langt og flott samarbeid med Måløy Fotballklubb, smiler Ronny Totland.

Kulturhuslederen for Nordfjordhallen idrett og kultur er glad for at overbyggingsklubben ble en realitet i 2020:

– Det er en liten drøm jeg har hatt lenge at de lokale klubbene «blir ett». Nå har de funnet sammen, og det er kjempebra. Og så er det kjekt at MFK har fått kontor i Nordfjordhallen.

Totland mener avtalen gagner både kommunen som eier av hallen og leietakeren, som er største bruker med god margin.

– Måløy Fotballklubb bruker 95 prosent av kapasiteten i fotballdelen om vinteren, og det føles naturlig at de styrer hallen selv. Og vi tror dette vil bidra til at klubben får et enda større eierskap til hallen.

Avtalen mellom med Måløy Fotballklubb, inkludert Skavøypoll Fotball og Tornado Fotballklubb der barnefotballen i klubben foregår, har varighet fram til 31. desember 2023 i første omgang.

– Den gjelder for tre år, men vi ser for oss at den blir videreført også etter dette, forteller Totland.

Han understreker samtidig at det som tidligere blir mulig å leie fotballhallen for andre aktører.

– Vi har nå tatt i bruk det digitale bookingsystemet BookUp, som vil gjøre det langt lettere å administrere utleie av hallen. Om en ønsker å leie treningstid kan en gå inn her for å sjekke hva som er ledig, og så sende en henvendelse til Måløy Fotballklubb, forklarer Ronny Totland.