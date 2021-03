Steenslid om tiden med Haaland: – Vi så jo at det var noe spesielt med ham

De to mest kjente fotballpersonlighetene fra Norge for øyeblikket heter Ole Gunnar Solskjær og Erling Braut Halland. En kanskje noe mindre kjent skikkelse i europeisk fotball er Børre Steenslid. Det som derimot er unikt med «polljaren», er at han har jobbet med begge de to nevnte.