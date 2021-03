Spleiser for en tryggere idrettshverdag

Sport

Hjertestarteren er plassert lett tilgjengelig for publikum. Den står i et skap like innenfor døren i klubblokalet til Måløy FK, i kjelleren på stadionbygget.

– Det er veldig mange som bruker anlegget her oppe og trimløypene rundt stadion hver eneste dag. Blant annet er det mange som driver rehabilitering etter hjerteoperasjon, og vi føler på et ansvar for alle som er her oppe. Derfor er vi veldig glade for at vi nå har en hjertestarter om uhellet skulle være ute, forteller leder Isak Kvalheim i Måløy Idrettslag, som drifter det kommunale anlegget.

Daglig leder Silje Kråkenes Lillebø i Trollskogen barnehage, som er leietaker i stadionbygget, er også fornøyd med å ha fått en hjertestarter i hus. Hun og de ansatte i barnehagen har allerede fått en innføring fra leverandør Sentronik i hvordan nyvinningen virker.

– Den kan brukes både på voksne og barn, og gir oss en ekstra trygghet i hverdagen, sier hun.

Måløy Fotballklubb har som mål å ha hjertestarter tilgjengelig på alle de tre største anleggene som klubben bruker.

– Det har vært hjertestarter både i Nordfjordhallen og på Skavøypoll stadion. Vi har tatt service på og kjøpt inn skap som skal monteres til hjertestarteren som har stått på Skavøypoll stadion, og nå har vi altså hjertestarter også på Måløy stadion. Dette er utstyr som vi selvfølgelig håper vi aldri får bruk for, men som kan redde liv den dagen noen har bruk for hjelp, sier daglig leder Jo Carlson i Måløy Fotballklubb.

Saken sto først på fotballklubben sin Facebook-side og er gjengitt etter tillatelse med klubben.