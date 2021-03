– Med dagens restriksjonar og smitteutvikling nasjonalt har vi ikkje anna val enn å utsette seriestarten

NFF Sogn og Fjordane har planlagt for oppstart av seriespelet for barn og ungdom rett etter påske, samt seniorfotballen i slutten av april. Men det blir ikkje opna for seriespel før det blir mogleg å spele kampar på tvers av kommunar.