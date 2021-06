Arrangerer ein ekstra runde med miniputturneringar til hausten

Etter at dei to fyrste Kongleriket miniputturneringane i år blei avlyst har NFF Sogn og Fjordane bestemt at det skal arrangerast ein ekstra runde med turneringar til hausten. I tillegg til turneringane 29. august og 19. september blir også arrangert ein runde med turneringar 3. oktober.