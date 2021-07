Her kan du varme opp til konserten med musikkvideoen

Sport

Lørdag skal Jørn fremføre «Vi e Måløy» for publikum for første gang under Sommerfest i Måløy. Men allerede nå kan du «se» sangen i musikkvideoen som ble spilt inn tidligere denne uken. Den er produsert av markedsføringsbyrået Frequency fra Deknepollen, og ble filmet foran veggmaleriet på Måløyterminalen på Moldøen. Der var det full trøkk da Jørn ledet an i lag med frivillige statister fra klubben.

Lover fullt trøkk med nyskrevet Måløy FK-sang – Det å bli spurt om å være med å lage en klubblåt, er som en liten barndomsdrøm, sier Jørn Trollebø Kvalheim.

– Det var en opplevelse. Det var nesten cupfinale-stemning på kaia i Måløy. Og de som møtte opp skal ha hjertelig tusen takk, for videoen hadde ikke blitt like kul uten dem. De sang med, så vi får håpe at både de og publikum synes at resultatet er blitt OK pluss, smiler Jørn.

Han synes det er ekstra kjekt at de lokale innslagene er mange både i tilblivelsen av sangen og produksjonen av videoen.

– Det at så mange lokale folk har bidratt, tror jeg er noe av det som gjør det spesielt og ekstra nært. Jeg tror det skinner gjennom at dette er noe som betyr noe for alle dem som har bidratt. Og det gir hele prosjektet en ekstra nerve.

Da sangen ble spilt inn i studio i Oslo hadde Jørn med seg Kulen-bosatte Adrian Hoff på trommer og Peter Kråkenes fra Deknepollen på bass, i tillegg til at Sindre H. Kvalheim har bidratt på tangenter. Og til lørdagens konsert får de også med seg Bjørn Helge Syre fra Måløy på gitar.

– Etter to 14-timersdager i studio ville du vanligvis vært veldig lei, men vi hoppet og danset og hadde gåsehud. Da tror jeg vi alle kjente på patriotismen. Det å skrive denne sangen og spille inn videoen har vært en helt ekstraordinær opplevelse, og nå gleder jeg meg til konserten på lørdag. Der blir det i hvert fall en gjeng på scenen som vil gi alt, lover Jørn Trollebø Kvalheim i pressemeldingen fra klubben.

Vi e MÅLØY

Langt vest ut mot havet

Mellom bølgesus og fjell

Motordur og måseskrik

Ønska deg velkommen heim

Reist pilar, reist mast og segl

Vi har bygd det her sjøl

Kom motstander, motbakke, slit og smerte

Vi kasta det på sjøn

Når disen letta ser du

Ei drakt i blått og rødt

Gjennom storm, i gjennom regn

Trossa skjetne slitne bein

Brua syng en sang om kraft og mot

Vi e Måløy

Vi e bygd og by, et lag

En sterk vestavind som kjempa alle slag

Kor enn ballen sprette

Vi skal være der for deg

Klubben i vårt hjerte

Vi er stolte du og eg

2 og 20 urokkelige bein

Ei historie som har forma stein

Send orkan, det du måtte ha

Vi står her samme ka

Kursen den e staka ut

Fyret lyser blått og rødt

Gjennom storm, i gjennom regn

Trossa skjetne slitne bein

Brua syng en sang om kraft og mot

Vi e Måløy

Vi e bygd og by, et lag

En sterk vestavind som kjempa alle slag

Gjennom storm, i gjennom regn

Trossa skjetne slitne bein

Brua synge en sang om kraft og mot

Vi e Måløy

Vi e bygd og by, et lag

En sterk vestavind som kjempa alle slag

Tekst/melodi: Jørn Trollebø Kvalheim