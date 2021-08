Sjå den historiske fotballkampen på fjt.no laurdag

Sport

Så denne hendinga er absolutt noko å få med seg, og både leiarar, trenarar og spelarar gler seg.

– Eg trur alle i klubben gler seg over at vi endeleg skal få komme i gang igjen med det vi skal gjere etter ein altfor lang pause. Vi håper det kjem mange for å sjå kampen, seier dagleg leiar i Måløy Fotballklubb, Jo Carlson.

Om du skulle vere så uheldig å ikkje få plass på kampen, eller av andre grunnar ikkje kjem deg dit, kan du også sjå kampen live via Fjordenes Tidende si streamingsending i morgon.

Vi begynner sendinga nokre få minutt før kampstart klokka 15. Det er bare å finne sendinga på toppen på Fjordenes Tidende si nettside, fjt.no, og klikke seg inn.

