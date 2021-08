Kim André skal jobbe for å rekruttere flere dommere

Sport

En viktig del av jobben er å lære opp fremtidige dommere og bidra til å skape et miljø rundt klubbens dommere. Torsdag 26. august blir det derfor motivasjonsmøte om dommerfaget i Samfunnshallen for Måløy FKs medlemmer fra 15 år og oppover, samt andre interesserte (også fra andre klubber). Her får du høre tidligere FIFA-dommer Steinar Holvik fortelle om veien til internasjonalt toppnivå og dele noen av sine opplevelser. I tillegg vill dommerkonsulent Yngve Håkonsen i fotballkretsen snakke om hvordan de utdanner og utvikler dommere, og hvordan akkurat du kan bli dommer.