Bent André, Anna og Emilie imponerte under årets NM-femkamp i vektløfting

Bremangarane Bent Andre Midtbø, Anna Wiik og Emilie Kolseth Jensen sine prestasjoner under årets NM-femkamp i vektløfting var avgjørende for at Breimsbygda tok gull i lag-NM for menn og sølv i lag-NM for kvinner, mener Ola Bergheim, leder for vektløftergruppen i Breimsbygda og i Nord-Vestlandet Vektløfterregion.