Avdelingssigeren rauk truleg i Sogn: – Det blir ein lang tur heim i dag

For andre gang i år blei det poengdeling mellom Måløy og Vik. 2-2-kampen i Sogn laurdag betyr at det blir ei nesten umogleg oppgåve for Måløy-laget å skulle ta avdelingssigeren borte mot Eid neste helg.