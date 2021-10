Enda med poengdeling: Her kan du sjå kampen i opptak

Det var mykje som stod på spel under laurdagens oppgjer mellom Vik og Måløy i Sogn. Med siger for gjestane, ville dei berre vere eitt poeng bak Eid som dei møter i den siste ordinære kampen for sesongen neste helg. Med poengdeling, blir det ei svært tøff oppgåve.