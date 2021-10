Nabooppgjeret enda med avdelingssiger og jubel

Måløy 2 er avdelingsvinnar i sjettedivisjon. Det blei klart etter at dei tysdag slo naboane frå Flatraket i eit ellevilt målkalas på Skavøypoll stadion. No går laget to tøffe oppgjer i møte om dei skal kunne krone seg som kretsmeister i divisjonen.