Sport

Før kampen var det klart at Måløy måtte vinne med fire mål om dei skulle ta tabelltoppen frå gultrøyene. Etter kampen var Måløy fornøgd med sigeren, men skuffa over at det ikkje blei tabelltopp, og motsett var Eid svært skuffa over tapet, men naturlegvis glade for avdelingssigeren.