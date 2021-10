Kan ha berga plassen - nok ein gong: – Vi er blitt rutinerte på å laga spenning heilt til slutt

Sport

Laurdag spelte laget sin siste ordinere kamp i avdeling 2. i Kretsligaen. Poengdelinga heime mot Høyang gjer at laget til slutt enda på ein 5.-plass på tabellen, eitt poeng framfor Kaupanger. No skal dei møte laget på 5.-plass i avdeling 1., nemleg Dale, over to kampar for å spele om 9.- og 10.-plassen på den samla tabellen i Kretsligaen.