Kamp-rot i 5. divisjon kan føre til endringar i tabellen

Sport

Reglane til Norsk fotballforbund seier at om eit lag ikkje stiller til kamp utan gyldig grunn, skal laget påleggast poengtap og 3–0 skal førast i kampprotokollen i favør motstandarlaget. I paragraf 9–2 i Norges fotballforbunds breiddereglement kan ein lese at om dette skjer to gongar i løpet av ein sesong, skal laget, med mindre særlege forhold tilseier noko anna, utelukkast frå vidare spel i inneverande sesong. I tillegg skal alle laget sine kampar annullerast, og laget skal rykke ned.