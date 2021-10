Klatreparken har råteskadar. No stenger idrettslaget parken med umiddelbar verknad

Sport

- Som følgje av avdekte råteskadar på tilsvarande parkar i Sogn og Fjordane engasjerte vi i samarbeid med Sparebankstiftinga selskapet Synfaring AS for ei tilstandsvurdering av parken. Rapporten avdekte råteskadar og behov for utbetringar, seier leiar i Selje idrettslag, Magne Fure.