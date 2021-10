Sjølv om Ylinn har hjartet sitt i vest, står ikkje det i vegen for ønsket om å ta gullet frå rivalane

Sport

I fjor imponerte Vålerenga alle då dei sikra seg sine første gull, både i cupen og serien på ein og same sesong. Men då ambisjonane for å gjenta «the double»-suksessen i år no ikkje lar seg innfri, handlar det i stor grad om å sørge for at søndagens finalemotstandar Sandviken, heller ikkje får denne gleda.