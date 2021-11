Skal kåre århundrets fotballspelar, og, ja, det er lokale namn på lista

Sport

– Vi vil dra fram gamle og nye heltar, og dvele litt med desse. Alle profilar i si tid, viktige i klubben, viktige for kretsen, og kanskje for Norge, men kven var best? skriv kretsen på si heimeside.

NRK Vestland presenterer ein utøvar kvar dag frå 1. november, og totalt er 12 utøvarar nominert til prisen.

Når presentasjonane er gjennomført kan alle vere med og stemme på sin favoritt.

Dei nominerte er:

Kandidat 1 : Jostein Flo

Kandidat 2: Margunn Humlestøl Haugenes

Kandidat 3: Isak Arne Refvik

Kandidat 4: Eirik Bakke

Kandidat 5: Frode Grodås

Kandidat 6: Even Hovland

Kandidat 7: Sigmund Øren

Kandidat 8: Azar Karadaş

Kandidat 9: Elise Torsnes

Kandidat 10: Knut "Bossen" Osnes

Kandidat 11: Tore Andre Flo

Kandidat 12: Svein Bakke

Vinnaren blir offentleggjort under jubileumstinget i Førde 27.–28. november.