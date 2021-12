I år gjekk ikkje idrettsprisen til ein utøvar, men til denne flittige fotografen

Sport

Idrettsrådet meinte at i år var det riktig å tildele prisen til Stig Høynes som både har vore nominert til prisen i mange år, men som også har gjort og kvar dag gjer ein eineståande innsats for å formidle idrettsarrangement, resultat og prestasjonar i heile regionen.

I grunngjevinga står det:

Etter sjølv å ha vore aktiv innan fotball i mange år starta Stig eige nettside i 1999 og haugenfotball.no i 2004. Sidan 17. juli 2006 har det vore daglege oppdateringar på sida, til glede for alle fotball- og idrettsinteresserte i heile regionen. I tillegg er det oppdateringar på sosiale media som Facebook og Instagram. Nettsida har i mange år vore den best oppdaterte sida for Sogn og Fjordane, samt Søre Sunnmøre.

Her finn ein resultat og komande kampar i seniorfotballen, tippekonkurransar, hesteskoturneringar, overgangar, spelarbursdagar, dekning frå andre større idrettsarrangement, bilete frå miniputturneringar og aldersbestemte kampar, dommarrekruttering, fotballseminar- og kurs osv. Haugenfotball.no inneheld alt ein treng vite om det som går føre rundt særskilt fotballen frå Nordfjord til Sogn. Det er ei side ein er inne på dagleg på lik line med Facebook og sidene til dei store regionale og nasjonale nyheitsmedia som rår over vesentleg større ressursar. Men for folk med idrettsinteresse er Haugenfotball.no eit like kjærkome innslag i nyheitsfeeden, og ligg på favorittlista på dei fleste PC-ar og mobilar i regionen.

Prisen på kr 10.000,- vil bli delt ut i forbindelse med siste kommunestyremøte i Stad kommune før jul.

Det var også i år Rune Midthjell som nominerte Stig til idrettsprisen.