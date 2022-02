Kom gjennom nålauget: Er ein av 32 som får ta fatt på høgthengande trenarutdanning

Sport

– A-lisensen, det gamle D-kurset, eller trener 3-kurset, har alltid vore ein viktig milepæl for ambisiøse trenere å strekke seg etter. På mange måtar kan ein seie at ein søknad på A-lisens signaliserer ein ambisjon om å ha trenaryrket som leveveg og at lisensen ein tar med seg er ei stadfesting på at ein er klar. Ikkje berre for å delta, men for å bidra på toppnivå, seier elitedirektør i NFF, Lise Klaveness til forbundet si heimeside.