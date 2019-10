Slik så bygda ut våren 1969

Tema

Vågs­øy: Post­kor­tet over er fra Wi­de­røe’s Flyveselskap, stempla Vågs­våg 1971, og har stått på trykk i Kav­rin­gen tid­li­ge­re. Nede til venstre ser vi de­ler av Kjødes an­legg på Vågs­ber­get, oppe til høyre Våge-Op­pe­dal sku­le, og i bak­grun­nen ser vi litt av byg­da Kval­heim. På bil­det til høyre ser vi øvre del av Vågs­våg vå­ren 1969, sett fra Lågmyra i øst. Inn­sen­de­ren pe­ker på at det da ikke var an­tyd­ning til sit­ka­gran i vest­fjel­let, mens det nå er umu­lig å ta et slikt bil­de pga. ut­planta sit­ka­gra­ner, 30 me­ter høye.